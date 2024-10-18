Представитель Блиновской прокомментировал сообщения о том, что ей разрешили продать лизинговый Lamborghini Urus

Представитель предпринимательницы Елены Блиновской, юрист Иван Морозов прокомментировал сообщения о том, что ей разрешили продать Lamborghini Urus для погашения налоговой задолженности. Он опроверг данные сведения и заявил, что элитный кроссовер находится в лизинге.

Комментарий юриста приводит ТАСС.

«Если объявление о продаже машины было снято с публикации на auto. ru, это совсем не означает то, что она была продана», - сообщил Морозов.

Ранее сообщалось, что с автопарка Блиновской сняли арест. Говорилось, что предпринимательница сможет продать любимый автомобиль – за машину она планировала выручить 38 млн рублей. Деньги якобы собирались незамедлительно направить на погашение долга.

Также в суде по уголовному делу в отношении Блиновской раскрыли, сколько она выручила за продажу марафонов. Говорилось, что за три года она получила более 4 млрд рублей.