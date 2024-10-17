Предпринимателю Елене Блиновской разрешили продать любимый автомобиль Lamborghini Urus. За него создательница марафонов планирует выручить 38 млн рублей. Деньги пойдут на погашение налогового долга.

Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, адвокаты Блиновской добились снятия ареста с ее автопарка. Защита просила разрешения продать машину и немедленно направить деньги на погашение долга.

До конца года Блиновская собирается погасить как минимум 700 млн рублей долга и для этого продать две квартиры в столице и часть автопарка.

Очередное заседание по делу Блиновской состоялось в Савеловском суде. Как пишет StarHit, слушание было запланировано на 13:00, но здание эвакуировали – поступило ложное сообщение о минировании.

Ранее сообщалось, что Блиновская получила за продажу марафонов 4 млрд рублей.