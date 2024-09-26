Получила 4 млрд за продажу марафонов: на суде раскрыли богатства Елены Блиновской

Предприниматель Елена Блиновская получила за продажу марафонов 4 млрд рублей. Помимо этого, у нее есть более 10 участков в Алуште и под Костромой – объекты арестованы.

Об этом сообщает РЕН ТВ.

Богатства Блиновской раскрыли на суде по уголовному делу.

Как сообщил Kp.ru, Блиновская получила более 4 млрд за три года – с 2019 по 2021. Право на продажу марафонов имели разные ООО, хотя деньги текли в один карман, пишет издание.

Также стало известно, что суд не стал снимать арест с Lamborghini Блиновской, пишет ТАСС, – машина зарегистрирована на лизинговую компанию, а не лично на нее.

Рассмотрение дела продолжится 3 октября.

Ранее правозащитница Ева Меркачева сообщила, что Блиновская может получить реальный срок. По ее информации, денег у предпринимательницы нет.