Представитель 78-летней поэтессы Галины Бесединой рассказала о ее состоянии

Представитель 78-летней поэтессы и музыкальной исполнительницы Галины Бесединой рассказала о ее состоянии. Об этом сообщает Пятый канал.

5 февраля 2024 года в СМИ появилась новость о плохом самочувствии народной артистки РФ. Сообщалось, что ей стало плохо в столичной квартире из-за высокого давления. Музыкальная исполнительница жаловалась на головокружение. Вот почему ей пришлось вызвать скорую помощь. В беседе с журналистами Мария Максимова, официальный представитель знаменитости, прокомментировала данную новость.

В первую очередь, Мария успокоила поклонников артистки, заявив о ее хорошем самочувствии. Как выяснилось, минувшим утром Беседина не испытывала проблем со здоровьем. При этом Максимова не стала отрицать, что врачи приезжали в ее квартиру. Предположительно, медицинская помощь понадобилась сестре Бесединой.

«Самочувствие на сегодняшнее утро было абсолютно нормальным», — заявила Мария.

Также она уточнила, что на данный момент Беседина готовится к юбилейному концерту.

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