59-летняя певица Маргарита Суханкина примерила образ в стиле Барби
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59-летняя певица Маргарита Суханкина примерила образ в стиле Барби. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.
Стиль Барби уже несколько месяцев является модным трендом, и, кажется, сдавать свои позиции он не собирается. В личном блоге Суханкина поддержала тенденцию и примерила кукольный образ. Знаменитость надела яркий розовый пиджак, черное платье и высокие сапоги. Артистка дополнила образ черным колье и макияжем с акцентом на глаза.
«Примерила костюмчик Барби», — написала знаменитость.
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