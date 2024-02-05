passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 февраля 2024, 14:32
1 мин.

59-летняя певица Маргарита Суханкина примерила образ в стиле Барби

59-летняя певица Маргарита Суханкина примерила образ в стиле Барби

© Starface.ru

59-летняя певица Маргарита Суханкина примерила образ в стиле Барби. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

Стиль Барби уже несколько месяцев является модным трендом, и, кажется, сдавать свои позиции он не собирается. В личном блоге Суханкина поддержала тенденцию и примерила кукольный образ. Знаменитость надела яркий розовый пиджак, черное платье и высокие сапоги. Артистка дополнила образ черным колье и макияжем с акцентом на глаза.

«Примерила костюмчик Барби», — написала знаменитость.

59-летняя певица Маргарита Суханкина примерила образ в стиле Барби

© Из профиля Instagram* Суханкиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее Маргарита Суханкина не стала скрывать, что ее сына в школе ударили ножом в шею. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что певец Николай Басков отказался от предложения сделать ребенка богатой поклоннице. В эфире передачи «Ты не поверишь!» артист пожаловался на преследование влиятельной женщины, которая его «сильно прессовала».