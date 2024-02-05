59-летняя певица Маргарита Суханкина примерила образ в стиле Барби

Ранее Маргарита Суханкина не стала скрывать, что ее сына в школе ударили ножом в шею. Подробности смотрите в этой статье.

Также мы писали о том, что певец Николай Басков отказался от предложения сделать ребенка богатой поклоннице. В эфире передачи «Ты не поверишь!» артист пожаловался на преследование влиятельной женщины, которая его «сильно прессовала».