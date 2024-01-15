В Москве в Малом театре состоялось прощание с актером Юрием Соломиным. Об этом сообщает издание StarHit.

11 января 2024 года умер 88-летний Юрий Соломин. Актер скончался во сне после выписки из больницы. 15 января в Малом театре состоялась церемония прощания с известным артистом.

По информации источника, траурную церемонию посетили многие звезды. В числе присутствующих оказались Всеволод Шиловский и Андрей Житинкин. В беседе с журналистами Шиловский отметил, что Соломин был представителем «золотого фонда звезд». Также он назвал умершего «интеллигентом высшего класса».

«Он всю жизнь боролся за сохранение уникального произведения русского искусства — Малого театра. Соломин жил на максимуме всю жизнь. К сожалению, его больше нет», — высказался Шиловский.

Также заслуги Соломина перед отечественной культурой отметил Житинкин. Актер заявил, что его коллега спас Малый театр в трудные времена.

Ранее сообщалось о том, что 65-летний актер Сергей Гармаш приехал на прощание с Юрием Соломиным. Подробности смотрите в этой статье.