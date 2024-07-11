Предполагаемая возлюбленная мужа Алсу снялась в облегающем платье в Турции

Ранее Марго Овсянникова встала на сторону Решетовой в скандале с разводом певицы Алсу. Фаворитка Филиппа Киркорова считает, что мужчину нельзя увести из семьи: он сам принимает решение об измене. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Сети обсуждают тайного покровителя Алсу.