Предполагаемая возлюбленная мужа Алсу снялась в облегающем платье в Турции
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28-летняя модель Анастасия Решетова снялась в облегающем платье в Турции. Анастасия показала новый снимок в соцсети.
В мае 2024 года стало известно о разводе певицы Алсу и Яна Абрамова. По слухам, супруги расстались из-за измены Яна с Анастасией. Модель отрицает связь с бизнесменом. Но, несмотря на это, на нее обрушился хейт и обвинения в разрушении семьи. После скандала Анастасия решила уехать в Турцию вместе с сыном и стилистом Алеко. Находясь на отдыхе, модель снялась на морском побережье в облегающем платье. Она отдала предпочтение белому платью и сделала пучок. Наряд Решетовой подчеркнул стройность ее фигуры.
Ранее Марго Овсянникова встала на сторону Решетовой в скандале с разводом певицы Алсу. Фаворитка Филиппа Киркорова считает, что мужчину нельзя увести из семьи: он сам принимает решение об измене. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что в Сети обсуждают тайного покровителя Алсу.