«Все обозлились на Настю»: Марго Овсянникова заявила, что Решетова не уводила мужа Алсу

Певица Марго Овсянникова, которую называют новой музой Филиппа Киркорова, выступила в защиту блогера Анастасии Решетовой и заявила, что она не уводила мужа у певицы Алсу.

По мнению Овсянниковой, мужчину невозможно насильно заставить встречаться с другой женщиной, если он сам этого не захочет.

«Все обозлились на Настю, что она увела... Я считаю, что мужчину нельзя взять на поводок и увести. Он сам принимает решения. Нельзя винить только Настю, в любых отношениях виноваты оба», — заявила подруга Киркорова.

Она также выразила уверенность, что Алсу не следует расстраиваться, если семья распадется, так как шанс встретить новую любовь есть в любом возрасте.

«И в 50 лет женщины выходят замуж. Я по этому поводу не переживаю», — сказала Овсянникова Telegram-каналу Rocket Mag.

Напомним, весной 2024 года певица Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Она не стала говорить о причинах разрыва, но намекнула, что муж изменял ей с экс-возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой.

Ранее также сообщалось, что Алсу может быть заинтересована в официальном расторжении брака, так как встретила нового мужчину.