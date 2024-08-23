Предполагаемая девушка футболиста Андрея Аршавина сообщила, что родила дочь. Анна поделилась радостной новостью в соцсети.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман футболиста с девушкой по имени Анна. Примечательно, что ни Андрей, ни Анна не комментируют слухи о романе. Вместо этого они оставляют намеки в личных блогах. Так, несколько недель назад Аршавин поделился фото с подписью: «В ожидании чуда». Многие подумали, что спортсмен таким способом намекнул на предстоящее пополнение в семье. В конце августа на страничке Анны также появилась интригующая публикация: «22 августа я родила крутую дочь». При этом девушка не стала раскрывать личность отца ребенка.

Ранее телеведущая Юлия Барановская опубликовала фото с детьми от Андрея Аршавина. Знаменитость отправилась в семейное путешествие на Алтай. Подробности читайте в этой новости.

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