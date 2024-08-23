Опубликовано 23 августа 2024, 09:31
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Алсу подала новый иск о разделе имущества с суммой, превышающей 10 млрд
Mash: Алсу подала новый иск о разделе имущества с суммой, превышающей 10 млрд .
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Алсу подала новый иск с требованием о разделе имущества с суммой, превышающей 10 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Сначала певица требовала от Яна Абрамова квартиру за 300 млн, но, пересмотрев решение, она подала новый иск о разделе имущества. В нем перечислены все загородные дома, квартиры, автомобили, акции и банковские счета. Как сообщает источник, стоимость совместно нажитого имущества превышает 10 млрд.
Отмечается, что певица отказывается идти на мировую и брать 2,5 млрд компенсации от Яна.
Ранее певица Алсу ответила на слухи о новом романе фразой «я пока замужняя женщина». Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов уехали из России после новости о долгах.