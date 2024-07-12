Предполагаемая девушка актера Никиты Кологривого организовывала мальчишники. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В Сети появились кадры с предполагаемой девушкой Никиты, посетившей премьеру спектакля «Маяковский. Я сам». По информации источника, ее зовут Анна. Не так давно она переехала в Москву. Анне 37 лет. Она — актриса, певица, фотограф и тамада. Раньше девушка проводила девичники и мальчишники.

При этом Telegram-канал не нашел подтверждения романа Никиты и Анны. Сам актер не комментировал сообщения о новой девушке.

Ранее актер Никита Кологривый заявил, что у него не было романа с Агатой Муцениеце. Подробности читайте в этой новости.

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