Певица Алсу улетела из России на элитный курорт после скандала с разводом. В Сети появились кадры, подтверждающие ее отъезд из страны.

Весной 2024 года Алсу объявила о разводе с Яном Абрамовым. По слухам, супруги расстались из-за измены Яна с Анастасией Решетовой. На модель обрушился шквал критики, а певица обрела поддержку в лице коллег. После скандала Алсу улетела из России на элитный курорт. Она появилась на ретрите Аиды Алиевой. Певица выступила на пляже с треком «Свет в твоем окне». Для мероприятия Алсу выбрала серебряный сверкающий комбинезон.

Пользователи Сети отметили, что артистка выглядит отдохнувшей.

Ранее Прохор Шаляпин поддержал Алсу и назвал ее примером интеллигентности и порядочности. Также певец высказался про измены Яна Абрамова. Подробности читайте в этой новости.

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