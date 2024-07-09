«Потроллил просто»: Никита Кологривый высказался о связи с Муцениеце

Актер Никита Кологривый заявил, что у него не было романа с Агатой Муцениеце. Об этом стало известно в эфире шоу «Вопрос ребром».

Весной 2024 года актер намекнул на роман с Агатой Муцениеце. По словам Никиты, их отношения начались во время работы над совместным проектом. При этом Кологривый заявил, что роман был недолгим. Примечательно, что в беседе с Бастой артист опроверг слова, сказанные ранее.

«Это был очень грамотный и наводящий вопрос в интервью. И я потроллил просто. Я считаю, что ничего такого я не сказал в этом интервью, не подтвердил. Нет, конечно, романа не было», — высказался Никита.

Ранее актриса Агата Муцениеце призвала беречь отцов после судебного скандала с Павлом Прилучным. Подробности читайте в этой новости.

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