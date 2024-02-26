«Предатель Родины»: Василий Ливанов ответил критикующему Россию Смольянинову*

Народный артист РСФСР Василий Ливанов поделился мнением об актере Артуре Смольянинове* (признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который после отъезда из РФ выразил желание получить украинский паспорт. Его слова приводит aif.ru.

«Ну подлец он, что тут ещё ответить можно?! Подлец, предатель Родины. Чего о нем рассуждать? Его еще по телевидению показывают, подонка этого безмозглого», - заявил Ливанов.

Звезда цикла фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова подчеркнул, что ему никогда не удастся понять и принять мышление Смольянинова* и подобных ему «недоличностей». 88-летний актер добавил, что полностью поддерживает политику своей страны.

Ранее стало известно, что Артур Смольянинов* начал зарабатывать на жизнь концертами в рижских кафе. Так, за недавний концерт в столице Латвии артист получил 500 евро.

Также народный артист РФ Юрий Назаров заявил, что Смольянинов* болен «холопским недугом».

*(признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)