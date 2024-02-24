500 евро за трехчасовой концерт в кафе: уехавший из России актер Смольянинов* запел в Риге

Актер Артур Смольянинов* (признан на территории России иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) начал зарабатывать на жизнь концертами в кафе. Одно из таких выступлений состоялось в Риге, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, уехавший из РФ артист играл для нескольких десятков человек в заведении elpa на улице Бруниниеку. Перед этим он старательно репетировал с утра.

Помимо песен, во время выступления Смольянинов* в своей манере высказывался о жизни на родине. И, судя по заявлениям артиста, ему до сих пор не хочется возвращаться домой.

За три часа, столько длился концерт иноагента, он получил 500 евро. А после выступления Артур отобедал за счет заведения вместе с друзьями-музыкантами.

Ранее актер Никита Высоцкий заявил, что готов помочь уехавшему из России Смольянинову*. Но при этом он подчеркнул, что не поддерживает позицию актера.

*признан иноагентом на территории России, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга