Праздник нельзя назвать радостным: Агата Муцениеце не встретилась с сыном в День матери

Агата Муцениеце не встретилась с сыном в День матери и не получила от него подарка.

На фоне судебных разбирательств с Павлом Прилучным, артистка отмечает праздник лишь в компании дочери Мии у себя дом. Девочка преподнесла маме подарок в виде самодельной открытки, на которой были наклейки в виде животных. Кроме того, девочка обратила внимание на такие надписи, как «Любовь победит» и «Любовь — это все время поддерживать друг друга». Видимо, ребенок решил подбодрить маму и таким образом успокоить ее.

Также восьмилетняя Мия вручила Агате коробку, в которой лежал основной подарок — коричневый кашемировый свитер.

Муцениеце была счастлива получить такое внимание со стороны наследницы. Однако праздник все же нельзя назвать радостным, так как даже в День матери она не встретилась с сыном, продолжающим проживать вместе со своим отцом Прилучным.

Несмотря на то, что суд выдвинул решение, что должен находиться под присмотром матери, Тимофей все еще не хочет покидать отца. Кроме того, после крайнего судебного заседания актриса все еще не виделась с сыном.

Ранее мы писали о том, что Катя Гордон резко высказалась в адрес Агаты Муцениеце, с которой не хочет жить сын.

Также сообщалось, что Павел Прилучный заснял, как проводит время с сыном.