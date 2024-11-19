Пока бывшая жена ждет ребенка домой: Павел Прилучный заснял, как проводит время с сыном

Бывший муж Агаты Муцениеце Павел Прилучный проводит время с сыном, пока актриса ждет возвращения 11-летнего Тимофея домой. В личном блоге звезда сериала «Мажор» поделился кадрами с ребенком.

На опубликованном видео 11-летний сын артистов Тимофей предстал в автомобиле вместе с отцом. Мальчик был занят игрой во время поездки. Павел Прилучный отметил, что для его ребенка «пробки теперь в радость». Также актер поделился фото, на котором позировал с сыном в салоне, куда они пришли сделать стрижку.

«Серьезные люди», — подписал снимок Павел Прилучный.

Судя по свежим кадрам, Тимофей отлично чувствует себя рядом с отцом, а возвращение к матери пока не планируется, несмотря на постановление суда.

Напомним, конфликт экс-супругов накалился после того, как Агата Муцениеце добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей, 11-летнего Тимофея и 8-летней Мии. В ответ Павел Прилучный подал иск на определение места жительства сына и дочери. 18 октября состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону актрисы, было решено, что теперь Тимофей будет жить с мамой. Однако, как выяснилось позднее, актер все еще не вернул ребенка бывшей жене. Звезда сериала «Закрытая школа» утверждала, что не виделась с сыном с августа.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце откровенно рассказала об ошибках в воспитании сына.