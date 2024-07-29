Улыбалась и держалась за мужа: Пугачева рассказала, будет ли выступать на фестивале Вайкуле

Певица Алла Пугачева заявила, что может быть выступит на фестивале Лаймы Вайкуле, который проходит в Юрмале. Артистка позировала фотографам и журналистам в коротких шортах, со шляпой на голове и с пышной прической. Видео публикует Telegram-канал «Самые СЛИВки».

На кадрах исполнительница хита «Миллион алых роз» шла под руку с мужем и выглядела счастливой. Ее снимал на видео мужчина, который поинтересовался, кого Алла Борисовна ждет на сцене.

«Лайму», – сказала звезда.

Автор ролика продолжил свою речь, отметив, что был бы счастлив, если бы на сцене была и Алла Пугачева, хотя бы во время исполнения общей песни, закрывающей концерт, или даже в дуэте с супругом-иноагентом.

«Может быть», – коротко ответила Пугачева.

Артистка не стала ничего говорить, а продолжила путь рядом с мужем. Напомним, что первый день мероприятия, который проходит в концертном зале «Дзинтари» 26 июля, посвящен «поддержке Украины». Тогда Пугачева была в белой юбке в пол, черной блузке с широким поясом и в шляпе с широкими полями. Журналисты отметили, что ей было довольно тяжело передвигаться, но она старалась держаться прямо.

Ранее мы писали о том, что музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» прокомментировал фестиваль Лаймы Вайкуле. По его мнению, певица организует подобное мероприятие лишь для своего тщеславия.