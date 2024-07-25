«Не ждали»: работающий за границей Козловский вернулся в Россию

Актер Данила Козловский вернулся в Россию после заработков за границей. Как сообщает «7Дней.ru», еще весной звезда был в Европе и США, а сейчас дал о себе знать из Санкт-Петербурга.

На протяжении нескольких месяцев Данила появлялся на заграничных сценах с моноспектаклем «Фрэнк». Позже он выходил на связь из Грузии, а сейчас решил вернуться в Россию. Он опубликовал фото из Санкт-Петербурга, но подписал, что кадр был сделан четыре дня назад.

«Просто рандомная фотокарточка невероятного города», – поделился Козловский.

Поклонники поддержали 39-летнего актера и написали, что хотели бы видеть его работы в кино. Они поинтересовались, не готовятся ли съемки новой части картины «Духless». Некоторые же удивились приезду знаменитости.

«Уже и не ждали», — отреагировали в Сети.

Напомним, что незадолго до этого Данила раскритиковал российское кино и назвал его «догоняющим». При этом он подчеркнул, что является патриотом своей индустрии и с большой нежностью относится к людям, которые занимаются созданием картин.

«Всегда были и еще долгое время будем. А в американской киноиндустрии каждый год создаются прекрасные фильмы», — рассказывал звезда в эфире шоу GlumOFF.

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