Опубликовано 29 мая 2025, 12:201 мин.
«Правильное решение»: Познер обрадовался, что Минюст не признал Урганта иноагентом
Познер назвал правильным решение Минюста не признавать Урганта иноагентом.
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Журналист Владимир Познер прокомментировал решение Минюста не признавать ведущего Ивана Урганта иноагентом. Он считает это правильным.
Мнение журналиста приводит издание «Абзац».
«Очень рад, что Минюст приходит к такому решению, оно правильное. Никакой он не иноагент», - сказал Познер.
Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что у ведомства нет оснований для признания певицы Аллы Пугачевой и ведущего Ивана Урганта иноагентами. С их стороны нет нарушений законодательства. По словам Свириденко, Минюст не работает «без фактуры», тем более если человек «живет в рамках правового поля».
Накануне глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сказал, что после СВО в России «плотно возьмутся» за иноагентов.