«Правильное решение»: Познер обрадовался, что Минюст не признал Урганта иноагентом

Журналист Владимир Познер прокомментировал решение Минюста не признавать ведущего Ивана Урганта иноагентом. Он считает это правильным.

Мнение журналиста приводит издание «Абзац».

«Очень рад, что Минюст приходит к такому решению, оно правильное. Никакой он не иноагент», - сказал Познер.

Ранее замминистра юстиции Олег Свириденко сообщил, что у ведомства нет оснований для признания певицы Аллы Пугачевой и ведущего Ивана Урганта иноагентами. С их стороны нет нарушений законодательства. По словам Свириденко, Минюст не работает «без фактуры», тем более если человек «живет в рамках правового поля».

Накануне глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сказал, что после СВО в России «плотно возьмутся» за иноагентов.