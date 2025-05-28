Виталий Бородин рассказал, что в РФ «плотно возьмутся» за иноагентов после СВО

По окончании СВО в России «плотно» займутся иноагентами и уехавшими за границу артистами. Об этом сообщил глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Его слова приводит издание «Абзац».

«Сейчас органам власти некогда заниматься иноагентами и другими предателями, но после окончания спецоперации за них плотно возьмутся», - высказался Бородин.

Он также объяснил, почему актер Данила Козловский так уверен, что вернется в шоу-бизнес. По словам политика, артист «вращается в либеральной тусовке».

«Спящая ячейка» ждала, когда ему можно будет вернуть работу», - отметил глава ФПБК.

Он добавил, что три года назад Козловский считался топовым артистом, но сегодня актеру не дотянуться до былой славы. В этом, говорит Бородин, «заслуга общественных организаций и наших граждан».

Ранее Бородин пообещал обратиться в прокуратуру из-за видео с участием певицы Глюкозы в ночном клубе.