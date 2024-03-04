«Правильно»: Василий Ливанов высказался об аресте счетов Акунина* в России

Народный артист РСФСР Василий Ливанов поделился мнением об аресте счетов писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в РФ. Его слова приводит aif.ru.

Как считает актер, принятые меры являются абсолютно правильными.

«Замечательно, что арестовали. Зачем же предателей и подлецов кормить?! Я очень рад, что у нас теперь издан закон, по которому те люди, которые помогают врагу, больше не могут зарабатывать на России», — заявил Ливанов.

Напомним, в конце февраля Басманный суд Москвы арестовал счета жены Акунина* на 6 млн рублей. Следствие полагает, что средства на арестованных счетах «могли использоваться для совершения преступлений».

В декабре минувшего года в отношении Акунина* возбудили дело по ст. 205.2 (публичное оправдание терроризма) и ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). В феврале писатель был заочно арестован за призывы к терроризму.

Ранее Василий Ливанов ответил на призывы правнучки летчика Валерия Чкалова бомбить Москву.

*(признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)