Суд в Москве заочно арестовал писателя Бориса Акунина*

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца писателя Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Информация об этом появилась в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Писателю вменяются две уголовные статьи — «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ».

Уточняется, что срок ареста исчисляется с момента фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации литературоведа на территорию России — с момента его передачи правоохранительным органам РФ.

Акунина* объявили в международный розыск.

Ранее Минюст РФ объявил иноагентом Бориса Акунина*. Известно, что уже более десяти лет писатель проживает в Лондоне.

*(признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)