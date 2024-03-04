Василий Ливанов ответил на призывы правнучки летчика Чкалова бомбить Москву

Народный артист РСФСР Василий Ливанов прокомментировал высказывание правнучки Героя СССР, летчика Валерия Чкалова, заявившей, что «москвичам не мешает услышать воздушную тревогу». При этом родственники уехавшей из России Дарьи Богдановой продолжают проживать в столице.

«Ей нужно сходить к хорошему психиатру», - заявил Ливанов в беседе с aif.ru.

Как подчеркнул артист, некоторые потомки известных людей стараются сделать себе имя при помощи своих знаменитых предков.

«Она это делает, чтобы обратить на себя всеобщее внимание. Больше ни для чего. Других возможностей у нее нет, и ни большого ума, ни таланта никакого нет», - пояснил актер из фильма о Шерлоке Холмсе, добавив, что если бы не знаменитая фамилия, то никто даже не стал бы слушать, что говорит эта женщина.

«Она моль, ничтожество», - заключил Ливанов.

Ранее Богданова призывала к нанесению бомбовых ударов по Москве и привела в пример бомбардировки американцами японских городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году.

«Мы не можем купить такое оборудование, но если бы я могла, я бы купила», — заявила Богданова украинским журналистам.

Ранее актер Иван Охлобыстин откровенно признался, что никогда не подаст руки лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ), занявшему антироссийскую позицию.

*Признан иностранным агентом на территории России