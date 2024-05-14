Пранкеры рассказали, как заставили Макаревича* поверить в звонок Зеленского

Пранкеры Вован и Лексус разыграли певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), организовав звонок по видеосвязи якобы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Владимир Краснов, больше известный как Вован, объяснил mk.ru, как это произошло.

«Сначала мы поговорили с одним иноагентом от имени Зеленского, он посоветовал поговорить с нами другому товарищу. Длинная история. Что касается Макаревича*, по-моему, ему Михаил Козырев** (признан иноагентом на территории РФ) или кто-то еще из наших собеседников посоветовал пообщаться с нами, вроде с ним списались. <…> Макаревич был готов, ждал звонка», - поделился Краснов.

Пранкер также отметил, что во время проведения розыгрышей они не используют дипфейки — технологию, представляющую собой фотореалистичное объединение изображений с помощью ИИ.

Напомним, Андрей Макаревич* рассказал пранкерам, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни». Музыкант также выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

Позднее стало известно, что Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента.

*(признан иноагентом на территории РФ)