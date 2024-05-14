Пожелавшему спонсировать ВСУ Макаревичу* грозит лишение свободы

Лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* (признан иноагентом на территории РФ) грозит два года лишения свободы. Причиной строгих мер стало игнорирование музыкантом правил деятельности иноагента.

Как пояснил собеседник ТАСС, Макаревичу* грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

«В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишен свободы на срок до двух лет», — отметил собеседник агентства.

Правоохранительные органы обратили внимание и на беседу рокера с пранкерами Вованом и Лексусом. В разговоре он заявил, что готов спонсировать ВСУ. После этого движение «Ветераны России» обратилось в СК, Генпрокуратуру и Государственную Думу с просьбой проверить Макаревича* и лишить его недвижимости в Москве.

Музыкант уже давно не живет в России. Он уехал из страны, после чего стал негативно высказываться о государстве и соотечественниках.

Ранее продюсер и шоумен Сергей Дворцов прокомментировал недавний пранк над артистом в эксклюзивном разговоре с порталом «Страсти».