Андрей Макаревич* во время пранка выразил готовность помогать ВСУ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) от имени президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.

Музыкант рассказал пранкерам, что желает победы Украине и якобы «считает до нее дни». Он также выразил готовность выступить в Киеве «в первый же день победы Украины».

На вопрос пранкеров о том, готов ли Макаревич* помогать ВСУ, он ответил, что ранее оказывал «достаточно ощутимую» помощь только пострадавшим, однако в будущем может и посодействует украинским военным.

Говоря о возвращении в Россию, лидер группы «Машина времени» заявил, что не планирует этого делать и чувствует себя в Израиле как дома. Артист напомнил, что около двух лет не был в России и «никакого желания» не испытывает там оказаться.

Ранее народный артист России Юрий Назаров назвал своего однофамильца и Андрея Макаревича* «придурковатыми».

Также сообщалось, что актриса Екатерина Варнава купила недвижимость в Грузии за 15 млн рублей рядом с Макаревичем*.

*(признан иноагентом на территории РФ)