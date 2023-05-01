«Казалось, что умру»: Саша Савельева рассказала о депрессии и панических атаках после родов

Саша Савельева и Кирилл Сафонов считаются самой красивой парой в отечественном шоу-бизнесе. Молодые люди вместе больше тринадцати лет, однако пресса регулярно приписывает им развод. Артисты никак не реагируют на подобные домыслы и лишь продолжают укреплять счастье. Однако, как выяснилось, переломный момент в отношениях Саши и Кирилла все-таки был. Об этом Савельева рассказала в интервью для Fimetime TV.

В 2019 году у супругов родился сын Леон. После появления на свет первенца звездная мама столкнулась с непредвиденными трудностями: хронический недосып спровоцировал депрессию. Также на состояние артистки повлияло и то, что ребенок родился раньше срока, вот почему его приходилось кормить каждые два часа.

«У меня все ушло в тревогу. Я тревожилась за то, что только сижу с ребенком и больше ничего не делаю», — высказалась Саша.

Как выяснилось, на этом проблемы не закончились. По словам девушки, у нее было настолько плохое состояние, что в один момент у нее появились мысли о смерти. Панические атаки, высокое давние и отказ от еды — именно с этим столкнулась возлюбленная Кирилла.

«Недоедала, хотя старалась есть. Мне казалось, что я умру или со мной что-то случится. У меня скачет давление, и началась ипохондрия», — поделилась откровением Савельева.

К счастью, артистке удалось преодолеть кризисное состояние, вот почему она научилась наслаждаться материнством.

Ранее Юлия Проскурякова заговорила об изменах Игоря Николаева. Актриса внезапно обмолвилась: «Человек постоянно обманывает». Полное высказывание Юлии читайте в этой статье.