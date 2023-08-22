Светлана Бондарчук ответила хейтерам, обсуждающим ее позднее материнство. Об этом сообщает издание StarHit со ссылкой на личный блог знаменитости.

Недавно в жизни 54-летней Светланы произошло радостное событие: она вновь стала мамой. Многие пользователи Сети искренне порадовались за Бондарчук. Однако есть и те, кто оставил гневные комментарии в ее профиле. Прочитав критику в свой адрес, знаменитость решила ответить всем негодующим.

В первую очередь, Светлана заявила: за время публичности у нее выработался «иммунитет» к критике. Несмотря на это, пройти мимо оскорблений ее семьи Бондарчук не смогла.

«У меня есть четкие границы и понимание того, когда это здравая критика, а когда — оскорбления и изливание собственной желчи», — высказалась экс-супруга известного режиссера.

Светлана сообщила: теперь она будет отправлять в блок тех, кто пытается задеть ее детей. По словам знаменитости, сейчас она наслаждается «светлым периодом», который ей не хотелось бы омрачать едкими комментариями.

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