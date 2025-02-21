«Позорная ситуация»: Борисова объяснила, почему заняла сторону Прилучного в споре за сына

Телеведущая Дана Борисова призвала Агату Муцениеце оставить сына Павлу Прилучному. Об этом сообщает The Voice.

В 2024 году Агата выиграла суд, по решению которого сын Тимофей должен остаться с ней. Однако мальчик предпочел жить с отцом и практически оборвал связь с мамой. В беседе с журналистами Дана вспомнила, как несколько лет назад оказалась в аналогичной ситуации: тогда экс-супруг забрал у нее дочь, и Борисова даже не знала ее адреса. Телеведущая призналась, что не стала давить на бывшего мужа и приняла его условия — только так ей далось восстановить встречи с наследницей. Борисова убеждена, что Агате стоит пойти тем же путем и проявить женскую мудрость.

«Все-таки мальчику, тем более взрослого возраста, а не ребенку маленькому, вполне комфортнее жить с отцом», — высказалась знаменитость.

Дана призналась, что публичный скандал экс-супругов вызывает у нее неприятные ощущения. По мнению телеведущей, Агата и Павел находятся в позорной ситуации и вредят психике Тимофея.

«Очень жаль, конечно, печально, что именно мальчик страдает, что его настраивают родители. Конечно, позорная ситуация! Они этого ребенка делят на всю страну. Все взрослые люди, и никто не хочет уступить», — резюмировала она.

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