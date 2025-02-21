Экс-муж Бородиной Курбан Омаров купил для жены и новорожденного сына особняк

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров купил для своей новой семьи роскошный особняк. Важную новость сообщила жена бизнесмена в соцсетях.

Валерия в личном блоге похвасталась, что они с супругом стали владельцами двухэтажного дома. Никаких подробностей, даже расположение недвижимости, она не раскрыла. Девушка лишь опубликовала видео на фоне особняка и позвенела новенькими ключами от него.

«Ура!» - кратко отреагировала на приобретение Валерия.

По всей видимости, Курбан купил дом еще в январе, так как супруги уже фотографировались на его фоне. Однако сообщить о переезде решили только сейчас.

Напомним, что недавно Омаров вновь стал отцом. Валерия родила сына. Девушка делилась, что это самое большое счастье в их жизни.

К слову, с нынешней женой бизнесмен сошелся после того, как расстался с Ксенией Бородиной. Хотя отношения их начались, когда он еще был в браке. Долгое время Курбан просто встречался с Валерией, но в 2024 году все-таки сделал ей предложение.

Ранее жена Курбана Омарова рассказала о том, как изменилась ее жизнь после рождения первенца.