«Поживем как в Париже»: Симоньян прокомментировала проблемы с интернетом в Москве

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала закрытие в Москве некоторых магазинов и ресторанов на праздники, а также сбои в интернете. Она призвала не переживать: по мнению медиаменеджера, в эти дни можно почувствовать себя «как в Париже».

«По поводу того, что в центре Москвы на праздники закрыто несколько магазинов/ресторанов, сбоит интернет, нельзя заказать сырники и такси. Ничего страшного, сограждане. Поживем пару дней как в Париже!» - написала Симоньян в своем Telegram-канале.

На днях жители разных регионов столкнулись со сбоем в работе услуг у крупных мобильных операторов. Большинство жалоб и обращений приходились на Москву. Ограничение доступа в интернет объяснили обеспечением мер безопасности на праздничных мероприятиях.

Ранее стало известно, что правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили не придет на Парад Победы. Он заявил, что никаких планов на 9 мая нет. Посещать акцию «Бессмертный полк» Джугашвили также отказался.

Напомним, Парад будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Его посетят лидеры 29 государств.