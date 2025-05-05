Жители Москвы могут остаться без интернета на все праздники: что известно о сбое

В Москве зафиксировали сбой в функционировании сервисов крупных мобильных операторов. В Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщили, что из-за мер безопасности на праздничных мероприятиях возможны ограничения доступа в Интернет.

Об этом пишет Ura.ru.

Масштабные сбои в работе услуг возникли у МТС, «Мегафона» и «Билайна». Абоненты жаловались на невозможность пользоваться интернетом и недоступность интернет-страниц, а также отсутствие сигнала связи.

Большинство обращений приходятся на Москву. Также проблемы отмечались у пользователей из Краснодарского края и Московской области, а также Свердловской, Ярославской, Ульяновской, Нижегородской областей и Санкт-Петербурга.

Пользователи МТС преимущественно жаловались на общий сбой. Абоненты «Билайна» столкнулись в основном с общесистемными неполадками. Обращения у «Мегафона» показали, что большая часть инцидентов связана с полным отсутствием связи.

В РСЧС объяснили перебои мерами по обеспечению безопасности в преддверие Дня Победы. Они могут повлиять на работу интернета в праздники – москвичи рискуют столкнуться с ограничениями доступа, пишет Ura.ru.

«Возможны ограничения доступа в Интернет в связи с обеспечением проходящих праздничных мероприятий», - рассказали в РСЧС.

Ранее сообщалось, что правнук советского лидера Иосифа Сталина Яков Джугашвили не пойдет на Парад Победы и не будет участвовать в акции «Бессмертный полк».