«Планов нет»: правнук Сталина отказался идти на парад Победы

Ни на параде Победы в Москве, ни на акции «Бессмертный полк» не будет Якова Джугашвили - правнука советского лидера Иосифа Сталина. Он отказался участвовать в мероприятиях 9 Мая.

Об этом узнало РИА Новости.

«Никаких планов на 9 мая у меня нет… Никуда я не пойду», - сообщил Джугашвили.

Парад будет посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войны. 9 Мая состоится традиционная акция «Бессмертный полк», но Яков тоже не собирается принимать в ней участие.

Ранее директор певца Алексея Гомана прокомментировал название программы на 9 Мая. Сообщалось, что выступление назвали «Девочка ветер». Представитель артиста Олег Ледвич заявил, что это ложная информация. Он пообещал обратиться к концертной площадке с вопросом, почему указали такое название. Известно, что 9 Мая певец планировал выступить в Калининградской области – составлена «тематическая программа». У артиста будет два концерта.