«Пожелали счастья и отпустили»: Катя Лель высказалась о разводе с мужем

Известная певица Катя Лель в эфире программы «Малахов» поделилась подробностями развода с бывшим мужем Игорем Кузнецовым.

По словам артистки, экс-супругу пока не удалось до конца принять расставание и осознать развод. При этом звезда уточнила, что паре удалось очень тепло разойтись.

«Я помню хорошо крайнюю нашу встречу у лифта. Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили», - высказалась Катя Лель.

Напомним, о разводе Кати Лель с Игорем Кузнецовым после 15 лет брака стало известно в начале декабря прошлого года. Инициатором расторжения брака была сама певица, которая устала содержать избранника, а также терпеть его флирт с подругами.

Вскоре после развода исполнительница заявила, что что хочет мужчину с красивым телом.