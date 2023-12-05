Причин для расставания у пары накопилось немало: почему Катя Лель развелась с мужем

Новость о расставании Кати Лель с супругом стала для многих неожиданной. Инициатором расторжения брака была сама исполнительница. Почему она решилась на такой шаг, рассказал портал StarHit.

Подруга семьи поведала что все это время Катя содержала супруга-«бизнесмена», у которого и бизнеса по факту давно не было. В какой-то момент певица устала содержать мужа, что и стало поводом для подачи заявления.

Помимо этого, глава семейства любил пофлиртовать с подругами звездной жены, о чем ей становилось известно. Из-за постоянных подозрений в измене пропасть между супругами постоянно росла.

«Катя уверена, что муж ей еще и изменял, сцены ревности ему закатывала, расстраивалась. Но Игорь, разумеется, все отрицал. Тем не менее осадочек каждый раз оставался, копился, пропасть в отношениях увеличивалась. Для них прекратить совместную жизнь, наверно, стало лучшим выходом из ситуации», — рассказала подруга Кати Лель.

Ранее сообщалось, что хит исполнительницы «Мой мармеладный» породил на Западе моду на стиль Slavic Girl. Девушки стали надевать русские меховые шапки и шубы.