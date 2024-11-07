«Пожелайте нам удачи»: Анна Хилькевич с мужем и тремя детьми покинула Россию

Российская актриса Анна Хилькевич с супругом и тремя детьми покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам звезды «Универа», она давно мечтала об этой поездке.

«Я не была на море больше года. Мы психанули и решили улететь на Мальдивы. Оказалось, все не так просто. Летим на неделю, а сборов как будто на месяц. Пожелайте нам удачи», — рассказала актриса.

Анна Хилькевич счастлива в браке с предпринимателем Артуром Волковым. Они стали родителями в третий раз 17 сентября 2024 года. Знаменитость активно рассказывала о своем состоянии во время беременности и мечтала поскорее родить. Для этого она даже последовала советам и попробовала на себе способы вызвать роды.

Помимо Оливии, супруги воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию.

Ранее мы писали, что Анна Хилькевич попала в беду из-за детей.

Также Хилькевич назвала себя плохой матерью.