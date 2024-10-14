«Так нельзя»: звезда «Универа» Хилькевич назвала себя плохой матерью

Звезда сериала «Универ», актриса Анна Хилькевич рассказала, почему считает себя плохой матерью. Блондинка призналась в своем Telegram-канале, что у нее впервые промелькнула такая мысль.

У знаменитости есть три дочери – Арианна, Мария и Оливия. Хилькевич рассказывает о жизни наследниц и о том, какие чувства переживает сама. Фанаты иногда критикуют Анну за методы воспитания и подарки девочкам, но она не отвечала на хейт. На днях актриса задумалась, хорошо ли она выполняет родительские обязанности и пришли к неоднозначному выводу.

«У меня засела впервые ядовитая мысль, что я плохая мама. Бываю иногда, я говорю про свое отношение к Ариаше и Маше. Конечно, я связываю это с рождением малютки. Но так нельзя, я считаю», — поделилась звезда.

Хилькевич отметила, что уже сделала выводы и планирует исправить ситуацию. Подробнее об этом она хочет поговорить чуть позже.

«Вообще, я люблю когда отлавливаются минусы и качества, которые хочется изменить. Это всегда уже большой шаг на пути к изменениям», – добавила артистка.

Напомним, что блондинка счастлива в браке с Артуром Волковым. Они стали родителями в третий раз 17 сентября 2024 года. Девушка активно рассказывала о своем состоянии во время беременности и мечтала поскорее родить. Для этого она даже последовала советам и попробовала на себе способы вызвать роды.

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