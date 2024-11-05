«Две ужасные новости»: Анна Хилькевич попала в беду из-за детей

Анна Хилькевич пожаловалась подписчикам на неприятности. Звезда «Универа» призналась, что две ее дочери заболели вирусом Коксаки.

Новоиспеченная мама расстроена случившимся. Помимо заботы о двухмесячной малышке Оливии ей придется уделять внимание и двум другим наследницам. Этой новости Хилькевич явно не рада, судя по выражению лица звезды в соцсетях.

«Итак, две ужасные новости. В школе несколько детей заболели вирусом Коксаки», — написала расстроенная звезда «Универа».

Теперь Анне приходится развлекать не только младшую дочь.

Блондинка счастлива в браке с Артуром Волковым. Они стали родителями в третий раз 17 сентября 2024 года. Девушка активно рассказывала о своем состоянии во время беременности и мечтала поскорее родить. Для этого она даже последовала советам и попробовала на себе способы вызвать роды.

Помимо Оливии, Анна и Артур воспитывают двух дочерей — восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Анну-Марию.

Недавно актриса пожаловалась на поведение детей. По ее словам, старшая дочь с самого рождения не давала покоя родителям. И продолжает вести себя упрямо до сих пор. Анна пояснила, что девочка любит провоцировать окружающих на эмоции.