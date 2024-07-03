«Пожалуйста, не будьте беспечными»: Отар Кушанашвили призвал ответственнее относиться к своему здоровью

Отар Кушанашвили призвал людей ответственнее относиться к своему здоровью и регулярно проходить медицинские обследования. Об этом он заявил в личном Telegram-канале, записав аудиосообщение.

Кушанашвили признался, что его собственная беспечность привела его к тому, что он сейчас едва восстанавливается.

«Вы не гении, гений в этой стране только я, но это не спасло меня. Пожалуйста, не будьте беспечными. Езжайте вы к этим докторам, проверяйтесь. Это полдня, час, 45 минут, и вы спасетесь», - заявил журналист.

Шоумен также прокомментировал информацию о его онкологическом заболевании. «Я, например, вижу свою миссию в том, что 300 раз в день слышу слово «онкология». Продолжать улыбаться, как клоун из цирка братьев Запашных… Но люди сделают все, чтобы это страшное слово стало частью моей жизнью», - поделился он.

Ранее в июле Отар Кушанашвили впервые вышел на связь с поклонниками после нескольких перенесенных операций. Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье, и в отдельности - футболиста Дмитрия Тарасова и певца T-Killah.

Как сообщил друг и коллега журналиста Владимир Полупанов, Кушанашвили предстоит перенести еще по меньшей мере две операции, в том числе удаление злокачественной опухоли из кишечника.