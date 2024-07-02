«Мне очень больно»: Отар Кушанашвили впервые после госпитализации заговорил

Отар Кушанашвили записал аудиосообщение из больницы и передал привет Тарасову. Об этом стало известно из Telegram-канала «Каково?!».

Журналист Отар Кушанашвили, который за последний месяц перенес несколько операций, наконец вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье. По словам Кушанашвили, больше всего ему помогли Дмитрий Тарасов и певец T-Killah.

«Саня T-Killah и Дима Тарасов — это преступление, что я вспомнил о них последними, они не бросили меня в тяжелую минуту. И я никогда, если так будет угодно судьбе, не брошу их. Самые умные, самые добрые», — заявил он.

Журналист рассказал, что продолжает лечение. Кушанашвили настроен положительно и планирует победить болезнь.

«Наслаждайтесь жизнью, думайте о моем скором возвращении. Мне очень больно, но я выиграю схватку с этой болезнью и вернусь. Люблю. Аминь», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Отара Кушанашвили ждут еще две операции по удалению опухоли кишечника.