Журналист Полупанов рассказал, что Кушанашвили все еще очень слаб

Отар Кушанашвили все еще очень слаб, его состояние не позволяет близким навещать его, рассказал друг и коллега журналиста Владимир Полупанов.

«Пока он не готов. Ему ставят капельницы для чистки организма, но сейчас уже все меньше, колют антибиотики. Он в основном спит. Голос у него очень слабенький», - рассказал он в беседе с 360.ru.

Кушанашвили предстоит перенести еще как минимум две операции, одна из которых - удаление злокачественной опухоли из кишечника. Ее проведут в другой клинике, поделился Полупанов.

Ранее 2 июля Отар Кушанашвили впервые вышел на связь после госпитализации. Он записал аудиосообщение из больницы.

Кушанашвили поблагодарил всех, кто переживал за его здоровье. По его словам, больше всего ему помогли футболист Дмитрий Тарасов и певец T-Killah. В настоящее время журналист продолжает лечение, настроен положительно и планирует победить болезнь.