«Иллюзий о своей красоте не имею»: Ида Галич ответила хейтерам ее нового образа

Блогер Ида Галич прокомментировала слова пользователей Сети, высмеивавших ее новый образ из опубликованной ранее фотосессии.

«Я не считаю себя прям страшной, но иллюзий о своей красоте не имею. Ну камон, это же внешность. Я ее не выбирала. Мне досталось то, что досталось. И я не хочу ничего в себе менять. Нас таких осталось очень мало в нашем бизнесе», - заявила Галич в своем Telegram-канале.

К своему поста Галич приложила скриншоты популярных Telegram-каналов, большинство из которых сравнивают ее с певицей Шакирой. При этом обратилась она именно к авторам комментариев под постами: «ну что вы, как злые собаки!»

При этом, удивляется блогер, комментаторы жалуются на то, что многие звезды шоу-бизнеса стали похожи друг на друга. При этом изменение образа Галич эти же люди воспринимают негативно.

Галич призналась, что если бы у нее не было внутреннего стержня и она не любила бы себя, то «уже была у хирурга в кабинете с третьим размером груди, высунутыми комками Биша и тонким носом».

Также Галич удивили комментаторы, спрашивающие, почему Галич добилась такой популярности. «Ты, красавица из комментариев, возьми и тоже что-то сделай, ну вот если у меня получилось, у тебя такой классной, получится еще лучше!» - ответила Галич.

Ранее мы сообщали, что Ида Галич поздравила с днем рождения певицу Алсу и призналась, что в детстве была ее поклонницей и даже пользовалась тетрадями и дневниками с изображением любимой исполнительницы.