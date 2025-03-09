«Поздравляю»: живущая в Америке Ирина Шейк публично обратилась к россиянам на родном языке
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Живущая в Америке Ирина Шейк неожиданно публично обратилась к россиянкам.
Несмотря на то, что топ-модель давно уехала из родной страны, о корнях своих она все равно не забывает.
На этот раз Шейк опубликовала в личном блоге розовую картинку с изображением тюльпанов, где было написано поздравление с Международным женским днем на родном языке.
Ирина не стала скрывать, что этот весенний праздник все еще играет важную роль в ее жизни и неважно, где она проживает на данный момент.
«Поздравляю всех с праздником 8 Марта», — написала топ-модель на родном языке в социальных сетях.
Ирина не раз признавалась, что любит русскую культуру и ее традиции: особенно предпочитает кухню. Девушка даже готовит русские блюда и угощает звездных друзей-иностранцев. По этой причине жена рэпера T-killah на встрече с Ириной в Милане решила порадовать модель и привезти из России ее любимые конфеты.
Ранее мы писали о том, что 39-летняя модель Ирина Шейк восхитила фигурой на карнавале в Рио-де-Жанейро.
Также сообщалось, что певица Алла Пугачева накинулась на журналистку из России и назвала ее «тупой».