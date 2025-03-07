Певица Алла Пугачева накинулась на журналистку из России и назвала ее «тупой». Об этом стало известно в эфире шоу «ЧП. Расследование».

В распоряжение источника попало видео, на котором певица скандалит с российской журналисткой. Сотрудница СМИ «подловила» Пугачеву на улицах Кипра и поинтересовалась, планирует ли она возвращаться. Артистка дала понять, что ей не понравился вопрос и набросилась на россиянку, став отнимать камеру. Также Пугачева назвала ее «тупой» и «нахальной».

«Очень нравится в Лимассоле. Вы тупые, нахальные. Я — патриотка, а ты нахалка», — высказалась знаменитость.

В свою очередь, журналистка попросила артистку не нападать на нее.

Ранее Никита Джигурда призвал россиян оставить в покое «святую» Пугачеву. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что аренду дома в Израиле певицы Аллы Пугачевой оплачивает влиятельный олигарх.