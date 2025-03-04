39-летняя модель Ирина Шейк восхитила фигурой на карнавале в Рио-де-Жанейро. Знаменитость поделилась кадрами в соцсети.

В конце февраля в Бразилии стартовал карнавал, который посетила Ирина Шейк. Знаменитость приехала туда заранее, чтобы попасть в мастерскую, занимающуюся изготовлением декораций и составлением праздничных образов. В результате Ирина предстала перед публикой в синем купальнике, крыльях с черными перьями и необычном головном уборе в тон наряда. Также на руках и шее у нее были украшения из синих кристаллов.

«Рада быть частью парада сегодня вечером. Нервничаю и взволнована! Бразилия, я люблю тебя! Спасибо за самый теплый прием. Какая прекрасная возможность быть здесь, праздновать жизнь и любовь!» — написала знаменитость.

Наряд модели подчеркнул ее стройную фигуру, которой, в очередной раз, восхитились подписчики.

«Лучшая! Богиня! Эталон женственности и красоты! Мечтаю о таком теле! Номер один в мире», — высказались фолловеры.

Ранее 39-летняя Ирина Шейк вышла на подиум в Милане в ажурном платье и меховой шапке. Подробности читайте в этой новости.

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