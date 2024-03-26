«Поздравляю обоих»: Григорий Лепс отреагировал на свадьбу Бузовой и Киркорова

Певец Григорий Лепс назвал Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова хорошей семейной парой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Во время съемок шоу Бузова поинтересовалась у Киркорова, готов ли он ее взять в жены. Певец ответил на вопрос коллеги согласием. Теперь знаменитости в шутку интригуют разговорами о свадьбе. Разведенный Григорий Лепс отметил, что скептически относится к браку. Однако он поздравил Ольгу и Филиппа и назвал их хорошей парой.

«Поздравляю обоих! Хорошая семейная пара», — высказался Лепс.

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