«Мои мама, папа, дети»: Погребняк улетела с семьей из России

Блогер Мария Погребняк улетела с детьми и родителями из России. Она поделилась этим в соцсетях.

Блондинка призналась, что они с семьей решили отдохнуть в Дубае. Свою запись модель сопроводила фотографией с наследниками. Мария отметила, что у них начались каникулы.

«Мне захотелось это время провести с семьей. Мы так редко собираемся вместе, чтобы рядышком были мои мама, папа, дети. И я пригласила их провести это время рядом с морем», — написала Погребняк.

У блогера трое сыновей от футболиста Павла Погребняка: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Мария официально была замужем за спортсменом восемь лет, но весной 2023 года СМИ сообщили о разрыве пары. В это время блогер находилась на съемках шоу «Звезды в Африке», а футболиста видели в клубах Москвы в компании различных девушек. Однако ни один из бывших супругов не подтвердил и не опроверг эти слухи. Брак Погребняков был официально расторгнут Преображенским районным судом Москвы 7 сентября 2023 года.

В настоящее время Мария состоит в отношениях с бизнесменом Игорем Головинским. Пару впервые заметили на дне рождения блогера Алины Акиловой, после чего в сети появились фотографии влюбленных, где они целовались и держались за руки. Однако Погребняк пока не раскрывает подробности своего романа.

Ранее мы писали о том, что больная раком Кейт Миддлтон покинула Виндзорский замок и улетела в неизвестном направлении.