Певец Григорий Лепс отсудил 18 тысяч рублей за несвоевременно привезенную закуску

Певец Григорий Лепс отсудил 18 тысяч рублей у двух компаний за закуску. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, артист выиграл судебное разбирательство с двумя компаниями на сумму 18 тысяч рублей за несвоевременную поставку закуски.

Согласно отчетам СМИ, компания Лепса «Хлебосольное подворье» подала иск против АО «Кротекс» и АО «Крокус интернэшнл» за нарушение условий поставки в торговые сети в период с 2021 по 2023 год. Первоначально компания певца требовала от нарушителей 212 тысяч рублей, однако суд удовлетворил лишь часть иска на сумму 18 тысяч рублей.

Недавно Григорий Лепс объявил о разрыве отношений с партнершей, которая, как он ранее утверждал, была моложе его на 40 лет. Певец остался в одиночестве и признал, что теперь у него нет собеседника, который мог бы приобретать для него дорогие подарки.

В 2021 году Лепс расстался со своей женой Анной Шаплыковой после 20 лет совместной жизни. Анна родила Григорию троих детей: дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана. У Лепса также есть дочь Инга от предыдущего брака. С бывшей супругой Анной у певца остались дружеские отношения.

Ранее Валерий Леонтьев принял решение завершить свою музыкальную карьеру из-за «дряхлости».