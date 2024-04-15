Поздравил с 75-летием: Данила Козловский признался в любви Алле Пугачевой

Актер Данила Козловский обратился с поздравлением к исполнительнице Алле Пугачевой, которой сегодня, 15 апреля, исполнилось 75 лет. Он опубликовал видео по случаю дня рождения Примадонны на своей странице в одной из социальных сетей.

В ролике Козловский обратился к Пугачевой во время своего спектакля FRANK. Актер исполнил песню «Любовь, похожая на сон», а затем поздравил звезду отечественной эстрады с юбилеем.

«Я вас так люблю», — написал под публикацией Козловский.

Примадонна после начала спецоперации уехала из России. Сейчас она проживает за границей вместе с мужем и двумя детьми. Также Примадонна продолжает давать концерты.

Ранее сообщалось, что Данила Козловский отреагировал на удаление себя из титров «Летучего корабля». Актер посмеялся из-за того, что создатели картины приняли соответствующее решение.